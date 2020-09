Scuola: Ats Milano, 43 positivi e 771 in isolamento

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Sono 43 i casi positivi registrati nelle scuole di Milano con 771 persone in isolamento: è quanto ha comunicato Ats Città Metropolitana di Milano con riferimento alla settimana dal 20 al 26 settembre.

Dalle scuole sono arrivate segnalazioni di 39 casi di tamponi positivi al Covid-19, 35 alunni e 4 operatori, a cui si aggiungono 4 casi positivi in scuole di formazione professionale (che non rientrano nella statistica regionale) con 42 isolamenti: 32 alunni e 10 insegnanti.

In totale, quindi, sono 43 le persone contagiate: 21 sono di Milano città, 22 di Milano provincia e nessuno della provincia di Lodi. Il numero totale degli isolati è 771: 724 alunni e 47 operatori. (ANSA).