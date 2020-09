Lavazza, per 50 anni Qualità Rossa racconta la nuova Italia

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Un viaggio attraverso il Paese per raccontare i valori di una nuova Italia, più aperta, inclusiva e multiculturale: così Lavazza ha scelto di celebrare i 50 anni della sua miscela Qualità Rossa che è nata nel 1970 a Torino. Il cuore delle iniziative per celebrare questo traguardo è 'Tutta l'Italia in un caffè - un viaggio lungo 50 anni'.

Nel corso di cinque tappe da Nord a Sud, Catania, Roma, Bologna, Trieste e Torino, ci saranno incontri con giovani talenti in ascesa che rappresentano l'Italia che cambia: Josephine Signorelli in arte Fumettibrutti, autrice rivelazione del panorama dei fumetti, Phaim Bhuiyan, attore romano e miglior regista esordiente ai David di Donatello, Madame, voce femminile della scena rap italiana, Sara Gama, capitana della Nazionale di Calcio Italiana femminile, Samuel, uno dei volti più noti della musica italiana.

È il racconto di un Paese che sta crescendo, evolvendosi mentre si apre e fa proprie storie di uguaglianza, gender equality, integrazione, con narratrice e testimonial d'eccezione Ambra Angiolini. A guidare il viaggio di Qualità Rossa Antonio Dikele Distefano, scrittore di romanzi e autore di produzioni televisive, e la conduttrice radiofonica Ylenia Baccaro.

Passioni e aspettative dei giovani talenti saranno protagonisti anche di cinque puntate in onda su Italia 1, dal 12 al 16 ottobre, in uno speciale format televisivo, 'Nuove Strade', prodotto in collaborazione con Bluejoint Film e Rti. E poi spazio alla musica, sempre con artisti emergenti: ispirandosi alla prima campagna di comunicazione della storica miscela rossa 'Svegliati e canta' del 1971, Lavazza ha scelto di dare voce ad artisti emergenti come Gaia, Madame, Ernia, Rkomi e Samurai Jay in collaborazione con Sony Music e Cantera, che ha prodotto il brano 'Nuove Strade'. "Qualità Rossa è un prodotto iconico, un brand nel brand, carico di positività e di storia, un caffè simbolo che unisce tutta l'Italia da 50 anni - ha commentato Carlo Colpo, Marketing Communication Director and Brand Home Director del Gruppo Lavazza -. Oggi si rinnova nei codici per raccontare un'Italia nuova, con diverse anime e colori, portatrice di valori sociali e di progresso". (ANSA).