In piazza Duomo tendone per i vaccini antinfluenzali

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Ci sarà anche un tendone in piazza Duomo fra i luoghi a Milano in cui verranno eseguiti i vaccini antinfluenzali. Lo riporta Repubblica sulle pagine milanesi spiegando che le vaccinazioni saranno eseguite anche in sette centri anziani di altrettanti municipi della città, con la possibilità di aggiungerne altri. Questo prevede il piano allo studio dell'Ats (l'ex Asl).

La campagna vaccinale quest'anno sarà allargata perché è importante poter distinguere fra i sintomi del Covid e quelli di una normale influenza, Quindi servono più luoghi dove fare i vaccini, e soprattutto luoghi spaziosi per garantire il distanziamento.

A fare da hub saranno l'ospedale Sacco e l'ospedale militare di Baggio. Le prime persone ad essere vaccinate saranno le più fragili: donne in gravidanza, malati cronici e operatori sanitari, poi toccherà agli over 65. (ANSA).