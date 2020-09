Barcellona: Koeman, Lautaro o Depay? Non escludo niente

(ANSA) - ROMA, 26 SET - "Lautaro o Depay? Nulla è escluso ma, come ho detto più volte, mi concentro a parlo dei giocatori che ho a disposizione. Il Barcellona è una squadra che punta sempre pronta a rinforzarsi". Così Ronald Koeman, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida della Liga al Camp Nou contro il Villarreal, che è valida per la 3/a giornata, ma in realtà rappresenta l'esordio ufficiale in campionato per i blaugrana.

"Dobbiamo aspettare, mancano ancora due settimane alla fine del calciomercato, risponderò a ogni quesito quando saprò cosa abbiamo per le mani - aggiunge l'allenatore olandese -: stiamo cercando giocatori per migliorare la squadra, dobbiamo anche capire la situazione finanziaria del club. Se rimango con i giocatori che ho lavoreremo sodo per ottenere quello che vogliamo ottenere". (ANSA).