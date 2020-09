Premio pugliese i 'Volti della metropoli'

(ANSA) - MILANO, 25 SET - Salvatore Carrubba, Silvio Garattini, Maria Vittoria Rava, Maria Teresa Brassiolo rispettivamente presidenti del Piccolo Teatro di Milano, dell' Istituto di ricerche Mario Negri, della Fondazione Francesca Rava e di Sapii, e Francesco Paolo Tronca, già prefetto di Milano e consigliere di Stato, Laura Posani, alpinista, e Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, sono i 'Volti della metropoli' premio dell'Associazione regionale dei pugliesi e della presidenza del Consiglio Comunale del capoluogo lombardo.

Il riconoscimento, per gli organizzatori, vuole "omaggiare personaggi che si sono distinti, a Milano e in Lombardia, nel campo accademico, scientifico, sociale, imprenditoriale, sportivo, artistico e istituzionale. E vuole essere anche "un omaggio alla città e un incoraggiamento per ripartire insieme alla vigilia di un autunno difficile e pieno di incognite legate alla pandemia".

"Questo premio - ha sottolineato il presidente dell'Associazione regionale dei pugliesi di Milano che l'anno prossimo compirà 100 anni, Camillo de Milato - è dedicato dalla più numerosa comunità cittadina, quella pugliese, alle eccellenze milanesi e lombarde che hanno costruito e reso grande la Milano di oggi. Operando in sinergia, abbiamo realizzato la metropoli dell'accoglienza e della solidarietà". (ANSA).