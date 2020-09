87enne fa arrestare la sua truffatrice

- MILANO, 24 SET - Nonostante la non più verde età, un'anziana milanese, a 87 anni, prima non è caduta nel raggiro di una delle tante truffatrici seriali che agiscono porta a porta o al telefono, e poi si è coordinata con la Polizia di Stato che l'ha arrestata. Si tratta di una donna polacca di 30 anni ora accusata di truffa aggravata.

L'anziana è stata contattata telefonicamente a casa, in zona Gratosoglio, nella periferia sud della metropoli lombarda, da una donna che millantando di essere la nipote le riferiva di aver necessità di denaro a causa di debiti contratti, chiedendole insistentemente di raccogliere il denaro contante e i gioielli custoditi per consegnarglieli. Una tecnica purtroppo consolidata e che spesso va a segno. Ma i truffatori non avevano fatto i conti con la prontezza della anziana vittima che, intuendo che potesse trattarsi di un raggiro, ha fatto credere di essere caduta nel tranello, rassicurando la sedicente nipote che avrebbe raccolto i soldi e i monili in oro richiesti dalla truffatrice. Nel frattempo ha contattato il 112 e la Polizia ha fatto intervenire personale in borghese della sezione antirapina della Squadra mobile predisponendo un appuntamento nei pressi dell'appartamento di lei.

Infine l'anziana ha raggiunto il luogo indicato dalla truffatrice consegnando quanto concordato: in quel momento sono saltati fuori gli agenti e la donna è stata arrestata.