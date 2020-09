Milano celebra verde e sostenibilità con due giorni eventi

(ANSA) - MILANO, 22 SET - A Milano un evento di due giorni celebra il verde e la sostenibilità, con l'inaugurazione di nuove aree inclusive, piazze rigenerate, parchi da riscoprire e incontri. É il programma di Verde Milano, l'iniziativa promossa dal Comune insieme ad associazioni e soggetti attivi sul territorio che si terrà il 26 e ‪il 27 settembre.

In programma c'è anche la 28esima edizione della campagna nazionale di Legambiente, Puliamo il Mondo. ‬Nel weekend Milano sarà protagonista di tanti momenti di pulizia di strade e aree verdi, rimozione di rifiuti abbandonati e attività di educazione ambientale per i più piccoli, il tutto nel rispetto del distanziamento sociale e delle prescrizioni sanitarie.

"Milano ha sempre più bisogno di luoghi da vivere in sicurezza, e stiamo lavorando tanto per ampliare le aree verdi e riqualificare le piazze", ha commentato l'assessore all'Urbanistica e Verde del Comune, Pierfrancesco Maran. Tra le nuove aree verdi in città c'è quella di via Cilea, che sarà inaugurata sabato. ‪Il giardino è stato realizzato da A2A nell'area soprastante la prima centrale di pompaggio interamente interrata.

‬ Festa poi per due nuove piazze aperte riqualificate attraverso interventi di urbanistica tattica che nei giorni scorsi hanno già visto arrivare panchine, fioriere, tavoli da ping pong e che nel weekend verranno completate.

Nell'ambito di Verde Milano rientrano anche degli appuntamenti speciali con iniziative in tutta la città, come Cascine Aperte, il Verde e il Blu Festival, il Festival delle Biodiversità al Parco Nord e Ghe Pensi Mi-green edition. (ANSA).