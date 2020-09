Coronavirus: Lombardia indice Giornata riconoscenza Alpini

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Il 2 aprile di ogni anno in Lombardia sarà la "Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini". A istituire la ricorrenza è la nuova legge approvata questa mattina con voto unanime dal Consiglio regionale.

Il provvedimento ha l'obiettivo di sostenere le numerose attività di volontariato, di aiuto e supporto che da sempre caratterizzano l'operato degli Alpini, il cui impegno è stato particolarmente evidente nel periodo dell'emergenza sanitaria legata al Covid 19. La legge promuove la diffusione dei valori storici, sociali e culturali delle 'penne nere' e le iniziative da loro realizzate per le generazioni più giovani ed in età scolastica, per esempio di contrasto al bullismo o con carattere educativo.

Ogni anno l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale lancerà un concorso rivolto alle scuole mettendo a disposizione una borsa di studio e un viaggio di istruzione nei luoghi interessati da eventi legati alla storia degli Alpini. La data del 2 aprile è stata scelta perché simbolica dell'intervento di protezione civile messo in campo dagli Alpini in piena emergenza coronavirus, con l'inaugurazione dell'ospedale da campo realizzato a Bergamo per cercare di garantire letti di terapia intensiva di fronte all'urgenza e carenza dei posti.

"Questo - ha aspiegato il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi - è il grazie della Lombardia agli alpini, al loro attivismo nel volontariato e nelle azioni di protezione civile, come hanno dimostrato in pieno Covid. Sono una garanzia di tempestività e di valori, quei valori che vogliamo siano diffusi e tramandati anche alle giovani generazioni".

Il provvedimento è stato accolto con "soddisfazione e orgoglio" dal presidente dell'Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero, presente in Aula con i rappresentanti di diverse sezioni locali. "L'obiettivo è trasmettere i nostri valori soprattutto ai giovani e questa legge, prima in Italia, mette un punto fermo e ci convince che siamo sulla strada giusta" ha sottolineato. (ANSA).