Minaccia donna perché vuole sposarne figlia 15enne, preso

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Perseguitava la madre di una connazionale quindicenne perché voleva portare la ragazza in Marocco e sposarla. Per questo, un marocchino di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano per minacce aggravate e atti persecutori.

I militari sono intervenuti ieri in viale Molise, nel capoluogo lombardo , dove era stato segnalato un uomo in forte stato di agitazione che stava minacciando una donna. La vittima, una marocchina di 29 anni, ha raccontato che l'uomo da circa dieci giorni si presentava sotto casa sua dicendo di voler portare sua figlia in Marocco per sposarla.

Aveva anche danneggiato il portone di ingresso del loro condominio e l'aveva minacciata di morte, brandendo un cacciavite.

Il giovane è stato bloccato nei pressi e, dopo l'audizione protetta della ragazza, è stato arrestato. (ANSA).