Donna precipita e muore in Valtellina

(ANSA) - SONDRIO, 20 SET - Una donna dall'apparente età di 50 anni, priva di documenti, è precipitata oggi alle 10.30 in località 'Le Corne', nel territorio comunale di Piateda (Sondrio) morendo sul colpo.

Secondo le prime informazioni, è scivolata in un dirupo. Non è escluso stesse cercando funghi quando è avvenuta la disgrazia.

Il recupero del cadavere è in corso a cura dei militari del Sagf della Guardia di finanza di Sondrio con gli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna. Informati i carabinieri e il magistrato ha autorizzato la rimozione della salma. (ANSA)