Mattarella ascolta paziente Covid

(ANSA) - MILANO, 17 SET - A Palazzo Reale di Milano il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello della Repubblica Federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier, hanno ascoltato le testimonianze di alcuni pazienti malati di Covid che erano stati portati in Germania per le cure, durante il periodo più duro dell'epidemia.

Tra di loro c'è Felice Perani, un uomo di 57 anni della provincia di Bergamo, che è stato ricoverato in rianimazione a Lipsia per 70 giorni, dal 17 marzo. Quando si è risvegliato, "non sapevo dove stavo, pensavo di essere stato rapito, non sapevo come stavo - ha detto davanti ai due presidenti -. Ma mi hanno trattato come un fratello e figlio, non capivo la lingua ma mi parlavano con gli occhi. Grazie alla Germania che mi ha salvato la vita, mi ha ridato la vita e per me è come una seconda madre". "Mi fa molto piacere e mi onora", ha commentato Steinmeier, mentre Mattarella ha detto: "Questa è una storia bellissima". (ANSA)