Elio e le Storie Tese tornano insieme per beneficenza

(ANSA) - BERGAMO, 15 SET - Elio e le Storie Tese torneranno a suonare assieme a scopo benefico per raccogliere fondi per le band e gli artisti meno noti che, a causa della pandemia, hanno subito pesanti danni economici. Lo ha annunciato lo stesso Elio a Bergamo, dov'è intervenuto in Comune assieme al Trio Medusa, Faso e Cesareo e Cristina Parodi per il progetto '#Insiemeperlamusica': a fare gli onori di casa il sindaco Giorgio Gori.

Una reunion dunque non progettata ma che avviene a scopo benefico, per sostenere il mondo della musica. La data - unica - a Bergamo sarà programmata tra la primavera e l'estate del 2021, probabilmente al Gewiss Stadium dell'Atalanta. "Con l'Atalanta ci sono già stati contatti e c'è già un primo consenso di massima - ha detto il sindaco Gori -. Il concerto potrebbe tenersi sotto la Curva Nord, quando tutti gli impegni sportivi dei nerazzurri saranno terminati".

"Vorremmo fosse una sorta di Woodstock bergamasca - ha aggiunto Faso - che durasse tre giorni e coinvolgesse le band vincitrici del bando: 13 le band che hanno partecipato e ottenuto per ora il finanziamento".

"All'inizio ero dubbioso, anche perché il nostro gruppo non suona ormai più assieme - ha sottolineato Elio -. Poi l'insistenza degli altri organizzatori ci ha spinto ad accogliere l'invito, visto che è anche a scopo benefico".

