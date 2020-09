Skriniar: 'Conte vuole che resti all'Inter'

(ANSA) - MILANO, 02 SET - "All'Inter nessuno mi ha detto che non mi volevano. Conte vuole che resti": lo dice il difensore dell'Inter Milan Skriniar dal ritiro della Nazionale slovacca.

"E' normale che l'allenatore debba scegliere undici giocatori da una rosa di trenta. Non lo fa per favorite nessuno ma per cercare la vittoria. Non ho nessun motivo per lasciare l'Inter", ribadisce Skriniar che sarebbe però uno dei giocatori sul mercato. (ANSA).