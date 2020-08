Camionista di 23 anni trovato morto sul suo camion sulla A4

(ANSA) - BRESCIA, 22 AGO - Un camionista bulgaro di 23 anni è stato trovato senza vita nel suo camion in una piazzola di servizio lungo l'autostrada A4 in territorio bresciano in direzione di Milano. È stato un collega a ritrovare il corpo. Il camionista straniero sarebbe morto a causa di un malore. (ANSA).