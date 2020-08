Ferragosto: arcivescovo Milano a pranzo con poveri

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Anche quest'anno è confermato il tradizionale pranzo di Ferragosto per famiglie povere, senza tetto e anziani soli organizzato dall'Opera Cardinal Ferrari, anche se, causa Covid, ci saranno posti contati, la giusta distanza e ogni sicurezza.

A servirli - in un appuntamento che si realizza grazie a tanti donatori - volontari, anche giovanissimi e lo staff di Opera. Pochi ospiti, tra tutti, monsignor Mario Delpini, l'Arcivescovo di Milano, "che - spiega una nota dell'Opera - non ha voluto rinunciare al tradizionale pranzo con loro".

Anche durante il lockdown la struttura è rimasta aperta, o meglio è rimasto aperto il centro diurno con servizi dimezzati, la mensa su due turni, dando priorità ai senza fissa dimora, aumentando la distribuzione di pacchi viveri e le telefonate amiche per chi era chiuso in casa. E questo è stato possibile grazie anche a tanti nuovi volontari che si sono presentati per dare una mano. (ANSA).