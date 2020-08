Rogo in acciaieria Arvedi, nessuna criticità nell'aria

(ANSA) - CREMONA, 13 AGO - "Nessuna persona è stata coinvolta e non ci sono feriti" nell'incendio che si è sviluppato questa mattina "presso lo stabilimento cremonese di Acciaieria Arvedi alla torre di raffreddamento dell'impianto acque, per cause che sono in corso di accertamento". Lo conferma in una nota inviata in serata lo stesso Gruppo Arvedi.

"Grazie alle rigide misure di sicurezza e alle procedure di emergenza, che sono immediatamente scattate, l'incendio - continua la nota - è stato domato in meno di un'ora, per il pronto intervento della squadra antincendio di Acciaieria Arvedi e dei Vigili del Fuoco".

"Nessuna sostanza pericolosa o nociva è stata toccata dall'incendio e, dai risultati ad ora disponibili - in attesa di quelli definitivi, i cui esiti saranno confermati nella giornata di domani - le centraline non hanno evidenziato nessun problema o criticità sia per la qualità dell'aria, sia da un punto di vista ambientale". (ANSA).