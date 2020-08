Champions: Atalanta; Toloi, è fantastico essere ai quarti

(ANSA) - BERGAMO, 09 AGO - "Essere ai quarti di finale di Champions League è una cosa fantastica". Così Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta, alla vigilia della partenza per il Portogallo, dove mercoledì 12 agosto ci si giocherà col Paris Saint-Germain l'accesso in semifinale: "Siamo felici di giocare una partita di questo livello con un avversario molto forte, ma l'abbiamo preparata bene - prosegue l'italobrasiliano dai canali ufficiali del club -. I tifosi sono sempre al nostro fianco, sappiamo di farli felici e vogliamo fare bene anche per loro".

I nerazzurri non vedono l'ora di poter scrivere un altro capitolo della loro storia: "Essere tra le migliori 8 d'Europa è frutto di un lavoro fantastico, fatto con serietà da tutti - chiude Toloi -. Dopo un campionato per noi da record di punti e di gol, siamo pronti a giocarci la Champions incominciando da una grande partita come abbiamo sempre fatto". (ANSA).