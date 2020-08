Scuola Teatro Musicale, al via la laurea in musical

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - La Scuola del Teatro Musicale è il primo centro di formazione per il musical riconosciuto come istituzione di Alta formazione artistica e musicale dal ministero dell'Università e Ricerca: il diploma del corso triennale per attori diventa così diploma accademico di I livello. Quest'anno, accanto a quella storica di Novara al Teatro Coccia, la STM apre una nuova sede a Milano al Teatro degli Arcimboldi.

L'iscrizione al corso triennale per attori del Teatro Musicale significa godere delle agevolazioni che tale percorso comporta: conseguimento di un diploma accademico di I livello riconosciuto a livello statale ed equiparato alla laurea triennale di qualsiasi altra università e facoltà; valutazione del diploma accademico tra i titoli riconosciuti per la partecipazione a qualsiasi concorso pubblico: detrazioni fiscali sulle tasse del corso e sull'affitto per studenti fuori sede; possibilità di partecipare ai bandi per eventuali borse di studio erogate dalla Regione Piemonte e dal Miur.

"Grazie all'approvazione completa del nostro istituto e del nostro ordinamento didattico - spiega il direttore artistico, Marco Iacomelli - già i nostri diplomati di quest'anno otterranno un titolo che è equiparato alla laurea triennale.

D'ora in poi chi studierà da noi potrà ottenere un diploma accademico di I livello in Recitazione riconosciuto dal ministero dell'Università e della Ricerca".

In soli sette anni la STM ha prodotto tre musical (Next to Normal, Green Day's American Idiot, Oklahoma!), uno spettacolo di prosa (L'Attimo Fuggente), coprodotto tre opere liriche (Le Nozze di Figaro, Ami e Tami, Tosca) e i suoi studenti hanno realizzato un video- tributo a Bohemian Rhapsody dei Queen che ha superato i dieci milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. La STM ha pubblicato anche quattro dischi e due manuali per l'educazione teatrale. (ANSA).