Idratazione è di aiuto contro i problemi di stipsi

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Una corretta idratazione può aiutare a combattere i fastidi della stipsi. "Per cercare di alleviare questo problema sicuramente un valido aiuto viene dall'acqua - spiega Alessandro Zanasi, membro dell'Osservatorio S. Pellegrino e docente all'Università di Bologna -. Un'adeguata idratazione, soprattutto nei periodi più caldi, è una delle migliori soluzioni, non solo per garantire il benessere di tutto il corpo, ma anche per aiutare l'intestino a svolgere regolarmente le proprie funzioni".

"L'acqua facilita la stimolazione dei processi digestivi aumentando così la velocità di svuotamento dello stomaco e favorendo il transito intestinale. 2/3 litri d'acqua al giorno - aggiunge - possono quindi aiutare a contrastare questo fastidioso disturbo". D'aiuto anche il movimento fisico.

Rimanere ben idratati, avere una dieta ricca di fibre e abbinare ad uno stile di vita sano una buona attività fisica, sono stimoli importanti per il metabolismo e aiuti fondamentali per "far muovere nuovamente le acque". (ANSA).