Calcio: Sanchez in lista Uefa Inter, può giocare col Getafe

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Alexis Sanchez è stato inserito nella lista Uefa dell'Inter e potrebbe giocare mercoledì contro il Getafe a Gelsenkirchen, nella sfida secca per gli ottavi di finale. Intanto la dirigenza nerazzurra lavora per trovare un'intesa con il Manchester United per il riscatto dell'attaccante. La cifra chiesta dal club inglese sarebbe scesa da 20 a 16 milioni di euro per il cartellino del cileno. Sanchez vuole restare all'Inter e la società nerazzurra starebbe cercando un accordo anche forte della volontà del giocatore che domani partirà con il resto dei compagni interisti verso la Germania. (ANSA).