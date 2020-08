A Milano voucher taxi per anziani, disabili e donne

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Il Comune di Milano ha stanziato 700mila euro per voucher taxi, in pratica 'buoni' fino a 10 euro a corsa che possono essere utilizzati dagli ospedalieri per andare al lavoro, da disabili al 100%, ultrasettantenni (65enni se con particolari fragilità) e donne, in questo caso per viaggi notturni, cioè fra le 21 e le 6.

Il numero di voucher e di condizioni varia, infatti, a seconda della categoria, in ogni caso però per ottenerlo bisogna pagare la corsa elettronicamente, ovvero con carta di credito, carta di debito o bancomat.

"Vogliamo venire in aiuto a particolari categorie di persone - ha spiegato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli - che abbiano bisogno di spostarsi in modo agevole. Oggi dobbiamo potenziare tutte le modalità di trasporto alternative alle automobili private che occupano molto spazio e spesso sono inquinanti".

Il numero massimo di corse per sanitari e disabili è di 10, di otto per donne e over 75. Nel caso di disabili o over 65 con particolari necessità (valutate dalla direzione Politiche Sociali) invece il rimborso corrisponderà al reale costo della corsa, quindi anche oltre i dieci euro. (ANSA).