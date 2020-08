Controlli a stazione della Movida, 39 senza maschera multati

(ANSA) - MILANO, 02 AGO - Sono state 190 le persone controllate dalla polizia nella notte fra venerdì e sabato alla stazione della metropolitana di Porta Garibaldi, accanto a corso Como una delle principali zone della movida Milanese. Di queste 39 sono state multate perché non avevano la mascherina, 46 dovranno pagare la multa di Atm perché erano senza biglietto. Ma quattro sono state denunciate.

In particolare due ragazze di 16 anni sono state denunciate per interruzione di pubblico servizio perché sull'ultima metro da Garibaldi in direzione Gessate si sono messe a litigare, rincorrendosi. Questo ha costretto gli addetti a fermare il convoglio alla successiva stazione di Gioia e attendere l'arrivo della polizia.

La polizia in borghese ha controllato le zone della movida milanese e in particolare quella dell'Arco della pace dove sono state segnalate rapine e aggressioni da parte di bande di ragazzi. Ieri è stato fatto un servizio straordinario coordinato dalla Squadra Mobile e svolto unitamente ai poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e del Gabinetto di Polizia Scientifica che ha permesso di evitare una possibile rapina a un gruppo di turisti asiatici, ed è proseguito fino a notte inoltrata, alle 3.30.

Dalle 21 gli agenti hanno iniziato a tener d'occhio gruppetti di ragazzini che stavano nell'area pedonale, bevevano e si muovevano in bici o monopattino senza mai fermarsi. A un certo punto intorno alle 23 diversi gruppetti si sono avvicinati improvvisamente a una comitiva di turisti asiatici quasi a circondarli. Gli agenti in borghese hanno avvisato quelli del III Reparto Mobile di Milano e degli equipaggi della Questura per controllare ognuno dei ragazzi presenti. Sono state in tutto 55 le persone identificate (18 minorenni), 12 con precedenti. (ANSA).