Fugge a carabinieri e ne sperona l'auto, arrestato

(ANSA) - MILANO, 01 AGO - Non ha ottemperato all'alt e, inseguito dai carabinieri, ha percorso alcune via di due centri abitati speronando anche la vettura dei militari.

E' accaduto ieri sera a Cesano Boscone (Milano) dove è stato arrestato un marocchino di 21 anni per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il giovane, a bordo di una Bmw, ha percorso contromano e ad alta velocità le vie del centro abitato di Trezzano sul Naviglio e Cesano Boscone, speronando l'auto dei militari che lo inseguiva.

Ha poi cercato di fuggire a piedi in direzione di un bosco ma è stato bloccato dai carabinieri, che ha aggredito a calci e pugni prima di essere arrestato. (ANSA).