Franca Valeri compie 100 anni

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - L'attrice milanese Franca Valeri, pseudonimo di Franca Maria Norsa, compie oggi 100 anni. Protagonista di numerosi film e di varietà televisivi, nella sua carriera si è dedicata anche alla regia operistica.

"Auguri a Franca Valeri, cultura, ironia e satira graffiante": così le ha reso omaggio il presidente della Lombardia Attilio Fontana sui social.

Anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, le ha voluto fare gli auguri. “Franca Valeri non è solo un’attrice, ma anche un’artista ironica, fine e poliedrica, che oggi compie un secolo - ha scritto il sindaco sulla sua pagina Facebook -. Milano deve tantissimo a Franca perché nel corso del Novecento ha contribuito alla vivacità culturale della nostra città, con un’indipendenza eccezionale”. "Tanti auguri Franca, Milano ti vuole bene”. ha concluso Sala.

Auguri sono arrivati anche dal Piccolo Teatro di Milano che sui suoi social pubblica alcune foto dello spettacolo "La Maria Brasca" di Giovanni Testori, messa in scena da Mario Missiroli al Piccolo nel 1960 con lei appunto come protagonista.

Proprio in occasione del suo centenario, il teatro ha messo in cartellone da stasera al 2 agosto nel Chiostro Ave Ninchi il suo monologo 'La vedova di Socrate' interpretato da Lella Costa, spettacolo che tornerà al Teatro Grassi dal 10 al 19 novembre 2020. (ANSA).