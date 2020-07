Difesa Fontana, risarcito in coscienza cognato

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - "Quando è venuto a sapere della fornitura, per evitare equivoci gli ha detto di trasformarla in donazione e lo scrupolo di aver danneggiato suo cognato lo ha indotto in coscienza a fare un gesto risarcitorio": lo ha spiegato all'ANSA Jacopo Pensa, legale di Attilio Fontana, indagato per frode in pubblica fornitura nell'inchiesta relativa ai camici alla Regione Lombardia. Questo risarcimento, ha spiegato Pensa, "è rimasto lettera morta". "Non sono in grado di capire dove sia il reato ma i pm sanno quello che devono fare ed evidentemente sono state fatte indagini che hanno implicato l'iscrizione a garanzia dell'indagato", ha concluso. (ANSA).