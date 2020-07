Incidente in monopattino a Milano, 19enne in ospedale

(ANSA) - MILANO, 18 LUG - Un ragazzo di 19 anni è finito in ospedale dopo essere caduto dal monopattino nella notte in via Sidoli, in una zona semicentrale di Milano.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale il ragazzo ha perso il controllo del mezzo e ha sbattuto violentemente a terra. E' ora ricoverato all'ospedale Policlinico ma non è in gravi condizioni. Incidente quindi meno grave di quello accaduto a una donna nella mattina del 17 luglio, finita contro la fiancata di un furgone per non aver rispettato una precedenza e poi sbalzata a terra, che è stata ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Niguarda. (ANSA).