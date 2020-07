Lombardia, ordinanza su mascherine dopo pubblicazione Dpcm

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - La nuova ordinanza delle Regione Lombardia che a partire da domani - come è stato anticipato da fonti regionali - toglie l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto ma solo nei casi in cui è possibile assicurare il distanziamento anti-contagio tra le persone, sarà firmata dal presidente Attilio Fontana dopo la pubblicazione del Dpcm che detterà i nuovi provvedimenti a livello nazionale. "Ciò per assicurare coerenza tra le disposizioni del Governo e quelle regionali", spiega una nota della Regione. (ANSA).