Diritti tv: al via assemblea Lega A sulla vertenza con Sky

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Ha preso il via l'assemblea della Lega Serie A chiamata a valutare la prossima mossa nella vertenza con Sky, dopo il decreto ingiuntivo ma non esecutivo del Tribunale di Milano nei confronti della pay tv, che non ha versato l'ultima rata dei diritti tv della stagione in corso.

All'ordine del giorno della riunione in videoconferenza (presenti tutti i club), c'è infatti la "valutazione giuridica e di opportunità sulla sospensione dell'esecuzione del contratto di licenza dei diritti tv". Non è escluso che il club decidano per una nuova diffida di sette giorni nei confronti di Sky.

Quelli che sostengono la linea più dura minacciano di spegnere il segnale, impedendo la trasmissione delle loro partite casalinghe. (ANSA).