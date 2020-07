Renzo Bossi, 'papà deve solo fare esami'

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - Umberto Bossi "sta bene e sta solo facendo alcuni esami": il figlio Renzo lo ha spiegato in una storia pubblicata su Instagram. "Purtroppo causa regole della Regione per il Covid non posso essere con lui", ha proseguito, concludendo con la frase 'always strong', ovvero sempre forte.

