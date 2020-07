Lopez 'Verona alla portata, non è l'ultima spiaggia'

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - "Di sicuro col Verona è una partita molto importante, ma dopo restano ancora molte altre gare". Diego Lopez presenta così la sfida casalinga del Brescia.

Reduci dal 6-0 contro l'Inter, le Rondinelle vogliono provare a riscattarsi contro la squadra di Juric, perché "è solo sul campo che si deve parlare", spiega il tecnico dei lombardi ai giornalisti che gli chiedono se la sua squadra debba chiedere scusa ai tifosi per la sconfitta di San Siro.

Tante le assenze nel Brescia. Oltre al 'separato in casa' Balotelli, non ci saranno Cistana, Bisoli e Ndoj, mentre in difesa il rientrante Chancellor si gioca una maglia da titolare con Papetti e Mateiu e in attacco torna titolare l'ex Torregrossa. "Il Verona gioca molto bene, ma è alla nostra portata - osserva Lopez - L'Inter, invece, non lo era, anche se non siamo proprio scesi in campo...". Possibile il ritorno al 4-3-1-2, dopo che l'esperimento del 4-4-2 con l'Inter è fallito.

