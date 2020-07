Falsi matrimoni, 5 arresti e 78 indagati

(ANSA) - MILANO, 3 LUG - Matrimoni fittizi e falsi esami di conoscenza della lingua italiana per favorire l'immigrazione clandestina: è questo il quadro emerso nell'indagine della Polizia di Stato di Milano che ha portato all'arresto di 5 persone e a indagarne 78. Lo ha reso noto la Questura.



Erano già compilati con le risposte esatte e con una sbagliata (per non destare sospetti) i test consegnati agli stranieri che volevano superare l'esame di lingua italiana presso la scuola "Athena Centro Studi" di Milano. Il costo era di 500 euro.

Il giro d'affari era importate - ha spiegato il capo della Mobile, Marco Calì - Basti considerare che ogni due mesi avevano sessioni d'esame con 270 persone, che pagavano 500 euro per superare il test. C'erano anche sessioni non truccate per evitare di avere una statistica di promossi del 100 per 100. Durante le perquisizioni delle scorse ore abbiamo sequestrato 20mila euro in contanti nelle disponibilità della coppia".