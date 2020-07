A Milano Accademia Profumo premia migliori fragranze 2020

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Fiori bianchi come neroli, tuberosa e gelsomino, per lei, e fragranze dalle note legnose per lui: sono i protagonisti dei migliori profumi 2020, premiati nell'ormai consueto appuntamento beauty dell'Accademia del Profumo, giunto alla 31/a edizione.

A trionfare tra i consumatori, infatti, sono stati Chloé L'Eau e Dior Sauvage Parfum, scelti come miglior profumo dell'anno femminile e maschile, con oltre 130.000 voti raccolti sul sito dedicato, sui social di Accademia del Profumo e tramite il QR code esposto in 500 profumerie italiane.

In gara anche altre categorie e vincitori, tra cui le migliori creazioni, il miglior profumo made in Italy, comunicazione e packaging e anche un riconoscimento speciale al naso creatore del profumo che ha raggiunto i migliori risultati di vendita.

L'evento di premiazione, condotto da Giorgia Surina, per la prima volta ha aperto le sue porte al grande pubblico e non solo agli addetti ai lavori ed è stato trasmesso in prima visione sui canali social di Accademia del Profumo. "Un'occasione per rappresentare le fragranze che sono eccellenze del Made in Italy e del nostro comparto cosmetico", ha detto Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia. "Non posso che essere orgogliosa di questo evento - ha aggiunto Ambra Martone, presidente di Accademia del Profumo - e delle grandi opportunità che questa esperienza ha portato con sé" tra cui "raggiungere un pubblico ancora ampio a cui raccontare l'arte della profumeria". (ANSA).