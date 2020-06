Congestione in piscina,gravissimo 13enne

(ANSA) - BERGAMO, 29 GIU - Un ragazzino di 13 anni è stato soccorso oggi pomeriggio in una piscina di Trescore Balneario, dove ha rischiato di annegare, pare per via di una congestione.

L'episodio alle 18,20: sul posto il 118 ha inviato l'elicottero.

L'incidente è avvenuto in via Canton, in una piscina privata.

Per soccorrere il ragazzo sono state inviate anche due ambulanze. Il ragazzo è stato stabilizzato e intubato e poi portato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso.