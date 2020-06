Brocchi al Monza fino al 2022, ora puntiamo alla A

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Cristian Brocchi e il Monza insieme fino al 2022. Con la promozione in Serie B, come da accordi preesistenti, è scattato il rinnovo di contratto per altri due anni fra l'allenatore e il club brianzolo di Silvio Berlusconi, guidato dall'ad Adriano Galliani. "Dopo una grande annata e il primo obiettivo raggiunto, io e il mio staff siamo orgogliosi di aver rinnovato per due anni il contratto con una società importante come il Monza, che cercheremo di portare dove nessuno è mai riuscito e dove merita", ha dichiarato Brocchi, che ora punta alla scalata alla Serie A.

Il prolungamento, ufficializzato oggi, vale anche per lo staff tecnico di Brocchi, che comprende il suo vice Alessandro Lazzarini, il preparatore atletico Pietro Lietti, il collaboratore Ivan Robustelli, l'allenatore dei portieri Luca Righi e il match analyst Davide Farina. (ANSA).