Elezioni: nasce 'Carugate Attiva'

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - A circa un anno dalle elezioni amministrative 2021 a Carugate, Comune della città metropolitana milanese, nasce una nuova formazione politica: 'Carugate Attiva'. I promotori spiegano, in una nota, che nasce dall'attivismo sul territorio, da persone impegnate nell'associazionismo di vario tipo, da quello sportivo a quello solidale, dalle politiche giovanili al mondo culturale e dell'oratorio.

"Il percorso di confronto, iniziato lo scorso autunno, ha portato a identificare i temi centrali intorno ai quali si sta costruendo il programma - è spiegato nel comunicato -. L' attenzione al verde, alla sostenibilità e alla bellezza degli spazi pubblici; le soluzioni tecnologiche per una città 4.0, perché i servizi siano accessibili e alla portata di tutti; la collaborazione con le realtà associative del territorio; risorse per le nuove generazioni, per la scuola e i servizi a loro dedicati; la sfida del lavoro e delle attività produttive di estrema urgenza nel momento storico che stiamo attraversando".

