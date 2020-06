Fase 3: martedì riapre Brera, gratis fino autunno

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Dopo la chiusura per l'emergenza Coronavirus, il 9 giugno, ovvero martedì prossimo, riaprirà la Pinacoteca di Brera di Milano che sarà gratuita fino all'autunno. "La gratuità è un nostro modo per dire grazie alla città, di esserle riconoscenti - ha spiegato il direttore James Bradburne - Se Brera è nel cuore di Milano, i milanesi sono nel cuore di Brera". La visita dovrà essere prenotata sul sito brerabooking.org. Verranno richieste alcune informazioni e poi a ciascuno sarà inviata via mail una 'Brera box' con strumenti di preparazione e supporto della visita personalizzati. (ANSA).