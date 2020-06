Caso Maddie, sospettato era stato arrestato a Milano

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - Era stato arrestato a Milano il 28 settembre 2018 Christian Stefan Bruckner, il 43enne tedesco sospettato del rapimento e omicidio di Maddie McCann, la bimba inglese di 3 anni sparita nel maggio 2007 mentre era in vacanza in Portogallo con la famiglia.

Bruckner, già condannato 17 volte (anche per pedopornografia e pedofilia) e attualmente in carcere in Germania con l'accusa di aver stuprato una turista americana, è stato arrestato nel capoluogo lombardo alle 7.30 del 28 settembre 2018 nei pressi del consolato tedesco dal Nucleo investigativo su mandato di arresto internazionale emesso dal Tribunale di Flensburg il 19 settembre di quell'anno. Doveva scontare 6 anni e 10 mesi per traffico di droga. (ANSA) .