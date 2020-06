Mediobanca: Delfin, a Bankitalia richiesta salita al 20%

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Delfin, la holding di Leonardo del Vecchio, conferma: "il 29 maggio è stata depositata presso la Banca d'Italia istanza per l'autorizzazione ad incrementare la partecipazione detenuta da Delfin e dal Cavaliere Leonardo Del Vecchio, rispettivamente in via diretta ed indiretta, in Mediobanca al di sopra della soglia del 10% del capitale sociale e fino all'ulteriore soglia autorizzativa del 20%".

Il procedimento autorizzativo, salvo sospensione - ricorda nella stessa nota - ha una durata massima di 60 giorni lavorativi dalla data dell'avviso di ricevimento della notifica da parte della Banca d'Italia". (ANSA).