Regione regala mascherine ai Lautari

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Regione Lombardia ha donato 6 mila mascherine alla Comunità dei Lautari a Pozzolengo (Brescia).

Simona Tironi, vice presidente della Commissione Sanità, ha portato al presidente della cooperativa Andrea Bonomelli i dispositivi per affrontare in sicurezza la fase due.

"Ancora una volta con questo gesto - sottolinea Simona Tironi- Regione Lombardia mostra la propria vicinanza alle realtà con valenza sociale per garantire una ripartenza in sicurezza delle proprie attività. Oggi sono rimasta piacevolmente colpita da questa comunità di recupero bresciana che ha sviluppato sedi anche sul territorio italiano, per la dedizione e la serietà con cui curano questi ragazzi per altro senza ricevere sovvenzioni statali". "La cooperativa si occupa del recupero di ragazzi e ragazze che hanno dipendenze di vario genere - Bonomelli, presidente di Lautari - come droghe, alcool e ludopatia. Il percorso terapeutico è focalizzato sulla centralità della persona come condizione necessaria per migliorarne la vita". (ANSA).