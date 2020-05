Piani, centri estivi sostegno a famiglie

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - "I centri estivi offriranno possibilità di socializzazione e divertimento ai nostri ragazzi e forniranno un importante sostegno alle famiglie in termini di conciliazione vita-lavoro. Lo dice l'assessore regionale alla Famiglia, Genitorialità e Pari opportunita', Silvia Piani, commentando gli effetti dell'ordinanza della Regione Lombardia che prevede a partire dal 15 giugno la riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza. "Nelle ultime settimane abbiamo lavorato con impegno per costruire rapidamente delle linee guida che consentissero la riapertura dei centri estivi, in stretta collaborazione con la Prefettura di Milano e con ANCI. Abbiamo coinvolto il terzo settore e le Diocesi, con il contributo delle rappresentanze sindacali", ha proseguito Piani.

L'assessore esprime però "una forte preoccupazione rispetto alla totale assenza di attenzioni da parte del Governo ai bimbi piu' piccoli, quelli nella fascia 0-3 anni".