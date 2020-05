Psicologi per commercianti Valtellina

(ANSA) - SONDRIO, 27 MAG - Uno staff di psicologi messo in campo dall'Unione Commercio e Turismo per aiutare i commercianti di Valtellina e Valchiavenna ad affrontare meglio l'emergenza sanitaria in atto che ha effetti drammatici pure in campo economico. Sono numerosi gli operatori che manifestano l'esigenza di essere ascoltati in modo ancor più mirato e approfondito. Non è semplice, infatti, affrontare un così radicale cambiamento di abitudini e punti di riferimento nella propria vita quotidiana, sia personale sia imprenditoriale, mentre è incalzante la necessità di adeguare l'attività a una normativa che evolve di settimana in settimana, con un impatto anche sul bilancio aziendale, già messo a dura prova dai diversi mesi di chiusura o rallentamento forzato. Tutto questo può portare a un comprensibile sovraccarico di tensioni e preoccupazione.

Alla luce di ciò, l'Unione del Commercio e del Turismo di Sondrio ha maturato la consapevolezza che essere vicino agli associati significa, oggi, anche intensificare attività come innanzitutto quella di ascolto. È questo che ha spinto l'ente a individuare un primo elenco di professionisti disponibili a favorire l'ascolto. Un contesto assolutamente riservato per la tutela della privacy di ognuno, in cui potersi esprimere o chiedere dei consigli, essere guidati nel gestire le emozioni negative e nel superare le paure, nel concentrarsi sulla capacità di reagire.

Gli associati e loro collaboratori interessati possono contattare direttamente il professionista prescelto, nell'ambito di un elenco di psicologi operanti nei diversi mandamenti del territorio, elenco messo a disposizione dell'Unione, facendo esplicito riferimento alla convenzione in essere e, a tal proposito, i costi delle prime 3 sedute vengono sostenuti direttamente dall'Unione del Commercio e del Turismo. (ANSA).