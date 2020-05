Fontana, identificati responsabili della scritta 'assassino'

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Sono stati identificati dagli investigatori i responsabili delle scritte 'Fontana assassino' comparse a Milano nei giorni scorsi e che, tra l'altro, sono state già rivendicate dagli stessi antagonisti dei Carc (Comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo). Ora il dipartimento antiterrorismo della Procura di Milano, guidato da Alberto Nobili, sta attendendo un'informativa e poi valuterà se e per quali reati iscrivere i responsabili nel registro degli indagati. Il fascicolo è stato aperto per diffamazione e minacce aggravate e l'indagine analizzerà anche le minacce comparse sui social e le intimidazioni che Fontana sta ricevendo nelle ultime settimane. Messaggi minatori che vengono raccolti dal suo difensore e che confluiranno tutti in una denuncia in Procura.

A rivendicare la prima scritta su un muro contro Fontana ci avevano pensato, anche con una conferenza stampa, Pablo Bonuccelli e Claudia Marcolini, due esponenti dei Carc e si erano anche detti pronti a farne altre, tanto che nei giorni seguenti era stato trovato un altro murale dello stesso genere.

