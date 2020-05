Cremona 'copia' Milano sulla Movida, stop asporto

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Anche Cremona, come già Milano, vieta la vendita di asporto di bevande alcoliche, seppure con una differenza di orario. A Cremona (e anche Crema e Casalmaggiore) il divieto non scatta alle 19 ma alle 21,30.

Vietato anche il consumo di alcolici in strada e in tutti i luoghi pubblici dalle 20.

La decisione, spiega La Provincia di Cremona, è stata presa nella seduta del Comitato per l'ordine e la sicurezza presieduta dal prefetto Vito Danilo Gagliardi e a cui hanno partecipato in videoconferenza i sindaci di Cremona Gianluca Galimberti, Crema Stefania Bonaldi e Casalmaggiore Filippo Bongiovanni.

"Con i tre sindaci - ha spiegato Gagliardi - c'è stata una fortissima condivisione. Abbiamo convenuto della necessità di trovare una soluzione che consenta di tenere sotto controllo ciò che succede negli esercizi ma senza creare ulteriori problemi alle attività commerciali".

Anche Brescia - dove la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza prevista per ieri è stata rimandata a oggi - guarda alla scelta di Milano di vietare l'asporto degli alcolici per limitare la Movida. (ANSA).