Call Center Cgil per regolarizzazioni lavoratori a Monza

(ANSA) - MONZA, 27 MAG - La Cgil di Monza e Brianza ha attivato uno sportello call center per lavoratori e datori di lavoro, dedicato alla "Regolarizzazione 2020".

"In meno di due giorni abbiamo già effettuato oltre 200 consulenze telefoniche e fissato 75 appuntamenti per l'assistenza", ha dichiarato Luca Mandreoli, responsabile dell'Area migranti e Politiche sociali della Cgil di Monza e Brianza, "stiamo aspettando che vengano chiariti alcuni aspetti procedurali, ma sono già molte le persone a cui abbiamo fornito un primo orientamento sulla base delle indicazioni del Decreto Rilancio". A chiamare non sono solo lavoratori stranieri, ma anche datori di lavoro, soprattutto italiani, che vogliono regolarizzare la propria colf, o l'assistente familiare. Il numero di telefono, (039.2731282), è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12 e dalle 14:30 alle 17:30, a rispondere. (ANSA).