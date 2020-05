Appello, ergastolo per killer 19enne

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - La Corte d'assise d'appello di Milano ha confermato la condanna all'ergastolo con rito abbreviato per Alessandro Garlaschi, il tranviere accusato del brutale omicidio di Jessica Valentina Faoro, la ragazza di appena 19 anni che venne uccisa con 85 coltellate il 7 febbraio 2018 nell'appartamento dell'uomo in via Brioschi. Garlaschi, ora 41 anni, uccise la giovane, alla quale aveva offerto una stanza in cambio di lavori domestici, per il rifiuto di lei alle sue avance. Inoltre tentò anche di bruciarne il corpo.

"Avergli dato l'ergastolo non è sufficiente per quel che ha fatto". Sono le parole con cui Anna Maria Natella, mamma di Jessica Valentina, Faoro ha commentato la sentenza con cui la Corte d'Assise d'Appello di Milano oggi ha confermato la condanna del carcere a vita per Alessandro Garlaschi, il tranviere che nel febbraio del 2018 ha brutalmente ucciso sua figlia. "E' stata fatta giustizia e per questo Jessica almeno potrà stare tranquilla. La tristezza c'è sempre - ha aggiunto - e nulla potrà ridarmi quel che ho perso" (ANSA).