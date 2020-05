Amore tra clochard, sposi a Como

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Si sono conosciuti su una panchina.

E dieci anni dopo Silvia e Alessandro, due clochard di Faloppio si sono sposati, in Comune a Como. "Abbiamo festeggiato al dormitorio in via Sirtori - hanno raccontato alla Provincia di Como -, con le persone che dormono lì, con i volontari della Caritas, della Croce Rossa e dei City Angels". Da questo inverno, quando era troppo freddo per dormire per strada, il dormitorio è infatti la loro casa.

E' Silvia a raccontare come si sono conosciuti a Como, quando lei, che oggi ha 36 anni viveva con i genitori. Uno scambio di numeri di telefono, Alessandro, 53 anni, che inizia a farle la corte. "In poco più di un'ora Alessandro mi ha raccontato tutta la sua vita. Mi ha insegnato che dimostrare affetto e amore non è un male".

Da vero cavaliere Alessandro ha regalato l'abito per il matrimonio a Silvia, il suo completo invece è stato un dono del custode del dormitorio. Per loro il futuro è incerto ma lei, assicura Alessandro, "può essere certa che qualsiasi cosa succeda saremo sempre uniti".

"Una promessa me l'ha fatta - ricorda la sposa - Visto che lui mi ha rubato l cuore, mi ha assicurato che lo custodirà con cura perché se prova a romperlo io muoio". (ANSA)