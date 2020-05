Parte la terza edizione della Hall of Fame Inter

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Quattro nuovi campioni nerazzurri entreranno a far parte della Hall of Fame dell'Inter: iniziano oggi, fino al 30 giugno, le votazioni della terza edizione.

Potranno esprimere la propria preferenza i tifosi, i giocatori di tutte le squadre nerazzurre, i dipendenti del club, gli Hall of Famer nominati nelle precedenti edizioni e i rappresentanti dei più importanti media nazionali e internazionali. Un'edizione speciale quella del 2020, powered by Pirelli, che vedrà tra i possibili candidati anche i giocatori della rosa 2009/2010 ritirati dall'attività agonistica oltre ai campioni che rientrano nei tradizionali parametri: 60 presenze in gare ufficiali con l'Inter, vinto almeno un titolo e che si sono ritirati da almeno 3 anni dai campi di gioco. (ANSA).