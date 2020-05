Locali Mantova, più spazio pubblico

(ANSA) - MANTOVA, 26 MAG - Più spazio pubblico all'aperto per i locali di Mantova. Lo ha deciso l'amministrazione comunale, che ha dato il via a partire dal 25 maggio all'ampliamento gratuito dei plateatici per le attività dei pubblici esercizi e alla possibilità di nuovi plateatici per chi non li aveva.

Con questa misura, spiega l'amministrazione, "bar e ristoranti avranno la possibilità di ridurre l'impatto negativo delle forti limitazioni imposte nella fase 2 da Governo e Regione alle loro attività e che prevedono un distanziamento tra i tavoli e le sedie tale da limitare fortemente il numero degli avventori.

L'aumento del plateatico permetterà di guadagnare spazi per accogliere i clienti".

Le procedure per avvalersi di questa opportunità saranno rapide e semplificate: l'ok definitivo si potrà ottenere al massimo entro tre giorni.

"Questa misura del Piano Mantova è una delle tante finalizzate a sostenere le nostre attività - ha detto il vicesindaco di Mantova Giovanni Buvoli -. Ritengo che sia un preciso dovere quello dell'Amministrazione di far ripartire quanto prima l'economia della città, anche senza aspettare le risorse, che speriamo arrivino presto, da Governo e Regione.

Allo stesso tempo saremo risoluti nel far rispettare le regole e le disposizioni per la tutela della salute di tutti, pronti anche a revocare queste opportunità a quanti non terranno un comportamento responsabile". (ANSA).