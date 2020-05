In Uganda il Reviving Origins Nespresso

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Dopo l'impegno in Zimbabwe e Colombia, il programma di Nespresso "Reviving Origins" dedicato ai paesi di origine del caffé arriva anche in Uganda. Un progetto, che prese il via nel 2019 e su cui sono stati investiti in totale quasi 10 milioni di franchi per i prossimi cinque anni, con cui Nespresso si è data l'obiettivo di rilanciare la coltivazione di caffè in regioni in cui la produzione è stata minacciata per motivi climatici, geopolitici o economici, mettendo così in difficoltà le comunità locali.

In Uganda, per secoli, l'altitudine e i terreni fertili del gruppo montuoso del Ruwenzori hanno contribuito a dare vita a un caffè noto in tutto il mondo; negli ultimi anni, il cambiamento climatico, le cattive pratiche agricole e le difficoltà economiche, hanno fatto sì che la produzione di caffè di alta qualità fosse compromessa, portando alla quasi totale scomparsa di piantagioni su quelle montagne.

Nespresso, grazie alla collaborazione con Agri Evolve, azienda agricola che opera sul territorio, ha avviato il programma Reviving Origins raccogliendo l'adesione oltre 2.000 piccoli coltivatori locali che hanno ricevuto così formazione e nuove competenze sostenibili, utili ad incrementare la qualità e la produttività dei raccolti.

Il risultato del lavoro in Uganda sarà la nuova capsula Nespresso "Amaha awe Uganda", dal nome evocativo "speranza per l'Uganda": ogni caffé consumato sarà, di fatto, un supporto al progetto e permetterà di aumentare ogni anno la produzione.

"Questo lancio vuole recuperare una coltivazione che rischiava di andare perduta - ha spiegato il direttore generale Nespresso Italia Stefano Goglio -, si tratta di coltivazioni importanti sia per quanto riguarda il gusto e l'aroma dei caffé e soprattutto per le comunità locali: è un'occasione per loro di formazione, perché si diffondono anche buone pratiche di coltivazione tramite i nostri agronomi sul campo".

Negli ultimi anni, grazie al supporto di Reviving Origins, la disponibilità di caffè di alta qualità è cresciuta del 9% nella provincia di Manicaland in Zimbabwe e del 10% a Caquetá, Colombia. (ANSA).