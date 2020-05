Fase 2: Sala, non voglio fare sceriffo ma no impassibili

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - "Non vogliamo fare né gli sceriffi o i giustizieri della notte ma non possiamo rimanere impassibili di fronte alle situazioni che stiamo vedendo". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel video sulle sue pagine social commentando il provvedimento che vieterà il divieto di bevande alcoliche da asporto da oggi, dalle 19 in poi.

"È chiaro che siamo in una situazione che come la fai la sbagli e io non ci penso nemmeno a convincere della bontà delle mie azioni - ha aggiunto -. Ieri in prefettura abbiamo deciso di lavorare sui ruoli delle forze dell'ordine assegnando loro specifici segmenti della nostra città e cercare di controllare al meglio. Poi abbiamo deciso che dalle 19 in poi i bar e i locali non potranno servire alcolici e super alcolici da asporto, si potrà continuare a consumarli ma seduti di fronte ai locali". (ANSA).